Quello che non ha capito Papa Francesco del gender

Non è così complicato, se vogliano fare sul serio, il lavoro dei capi delle Conferenze episcopali riuniti dal Papa regnante per capire che cosa altro architettare sul tema chiassoso, scabroso e potenzialmente letale degli abusi del clero e nel clero. I lavori saranno per così dire aperti da un libro scoop (c’è niente di più disgustoso?) di un giornalista e sociologo Lgbt molto accreditato e piacione, inchiestona a tesi, vecchio stile, il cui risultato è una schietta fregnaccia pubblicata in...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.