New York, i cattolici e l’aborto

"In un certo senso non sorprende che un nuovo dibattito sull’aborto inizi nello Stato di New York, che ha approvato una legge la scorsa settimana ratificando il diritto di uccidere gli esseri umani in utero nel terzo trimestre”, scrive Ross Douthat. “Quasi cinquant’anni fa, nel 1970, New York approvò la legge sull’aborto più liberale della nazione, un modello per la decisione Roe v. Wade due anni dopo. E lo stato ha una reputazione giustificabile come ‘la capitale abortista d’America’. Ma c’è un capitolo dimenticato di questa storia. Nel 1972, l’Assemblea e il Senato di New York hanno entrambi votato in modo restrittivo per abrogare la legge sull’aborto di due anni prima. L’unica cosa che impediva l’abrogazione era il veto del governatore repubblicano, Nelson Rockefeller – e, naturalmente, l’intervento della Corte suprema il gennaio seguente”. Qualcosa di profondo è cambiato.

“La Chiesa cattolica – in particolare a New York – era un’efficace forza politica pro vita a cavallo delle divisioni partigiane, invece che un’istituzione devastata dal logoramento, dalla divisione interna e dal disastro dell’abuso sessuale. Questa influenza in declino è distillata nella storia di Mario e Andrew Cuomo. Il padre si sentì costretto dal suo cattolicesimo a tormentarsi almeno pubblicamente sull’aborto, a insistere sul fatto che poteva essere a favore della scelta e ‘personalmente contrario’ Suo figlio non teme chiaramente né Dio né il cardinale Timothy Dolan. Nel caso di Dolan, Cuomo ha il diritto di essere blasé. Lo Stato di New York ha ancora milioni di battezzati cattolici, ma i fedeli sono divisi e alla deriva. (…) Supponiamo che domani il cardinale Dolan faccia due annunci congiunti. Primo, Andrew Cuomo è scomunicato. In secondo luogo, è istituita una raccolta fondi in occasione di ogni messa cattolica, ogni giorno, tutto l’anno, per finanziare un assegno familiare annuale amministrato dalle Sorelle della Vita, a disposizione di qualsiasi genitore dello stato che chiedesse aiuto e sostegno alla chiesa per crescere il proprio bambino. La visione della chiesa non avrà di nuovo importanza nella politica americana fino a quando il cattolicesimo non diventerà di nuovo un potere per sé – un potere che non ha bisogno del favore di un Andrew Cuomo per promuovere il bene comune”.