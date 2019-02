Perché si ricomincia a parlare di uscita dall’euro e dall’Ue

Prima di maggio c’è ancora un tempo, politicamente parlando, lunghissimo e poi i sondaggi veri si fanno con le liste elettorali già depositate con simboli e candidati e nulla di questo è ancora successo, eppure si può definirela settimana che si è chiusa come una settimana di svolta rispetto alle previsioni sulle elezioni europee. In realtà non è che sia cambiato molto nei fatti ma sta diventando sempre più raro il leitmotiv al quale sovranisti, moderati o estremisti che fossero, ci avevano abituato. “Dopo le elezioni cambierà tutto, questa Commissione europea ha ormai le valige in mano, saranno altri a giudicare gli innegabili effetti del governo del cambiamento!”. Alla fine la verità, finora nascosta agli “attivisti” come, peraltro correttamente, li definisce il senatore pentastellato Giarrusso, si fa strada.

Non è questione di sondaggi ma di procedure e quelle europee non sono fulminee. Fino a novembre di una nuova Commissione europea non se ne parla. Quanto ai sondaggi, comunque prematuri, anche scontando un certo successo delle forze nazionalpopuliste in alcuni paesi, è molto improbabile l’ipotesi di un vero e proprio ribaltone. È comunque sicuro che quando il governo imposterà la nuova manovra economica, o addirittura dovesse ancora prima essere costretto a una manovra bis, quelli che daranno un primo giudizio sarebbero gli stessi che finora sono stati coperti di insulti. In Italia qualcuno comincia a rendersene conto e riprende a parlare di uscita dall’euro e dall’Ue, come il leghista Borghi.