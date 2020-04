“La pandemia, con i suoi morti, ci riavvicina alla cultura della vita”. Parla la biologa Marisa Levi

Roma. “Coronavirus: attenzione al rischio eutanasia!”, scrive sul giornale francese Vie Bernard Devalois, medico al centro Bagatelle di Bordeaux e già presidente della Società francese di cure palliative (Sfap). Intanto, la Bbc spiega che nel Sussex un documento medico ufficiale invita le case di cura travolte dalla pandemia a non mandare i loro pazienti in ospedale. Di questo rischio “razionalizzazione” si parla da settimane, ma la biologa Marisa Levi è ottimista e vede semmai una situazione di speranza. Non di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.