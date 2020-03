Roma. “Forse la guerra ci obbligherà a queste pratiche di prioritizzazione, come si dice” ha detto questa settimana al Figaro il filosofo Alain Finkielkraut. “Ma ci fanno orrore. La vita di un anziano vale tanto quella di una persona in pieno possesso delle sue forze. L’affermazione di questo principio di uguaglianza in un periodo tormentato come quello che stiamo attraversando mostra che il nichilismo non ha ancora vinto e che restiamo una civiltà”. E’ davvero così? Nove livelli, da...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.