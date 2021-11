Milano all'alba va già di corsa

L'esposizione alla Triennale delle fotografie di Giovanna Silva in una mostra intitolata "City, I listen to your heart". Scattate all'alba, sono tour intensivi sulla Milano architettonica moderna e contemporanea

"Mi sono rovinata le ginocchia ad andare tutte le mattine a correre alle sei per raggiungere le architetture prima del traffico” dice al Foglio Giovanna Silva all’inaugurazione della sua nuova mostra fotografica in Triennale: Milan. City, I listen to your heart. Il titolo è una citazione di Alberto Savinio, già “nume tutelare” della fotografa-editrice per il libro Never walk on crowded streets. Ma se a Roma si passeggia, a Milano si corre; bisogna seguire lo spirito della città in cui ci troviamo. Quasi un’operazione performativa, sneakers & iPhone o bici & Canon. Le corse all’alba vanno avanti per un anno intero, da settembre a settembre, partendo e finendo al Gallaratese, quartiere costruito ex-novo negli anni Sessanta.