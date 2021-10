​​​​​​​I meme sono già storia (dell'arte)

La velocità con cui i meme vanno a ramengo è strabiliante, un sessantenne non fa in tempo a googlare su Bing “cos’è Squid Game” che i brand stanno già sfruttando il nuovo hype coreano per vendere biscotti, automobili, abbonamenti. La rapidità di propagazione è insita nella natura del meme, certo, ma è triste vedere piccole azzeccatissime opere d’ingegno e di humor sciupate in questo modo. E’ successo di recente con un meme nato bellissimo – “evil be Like”: il primo che ho visto in giro era “Evil Beach Boys be like… wouldn’t it be horrible”, splendido – distrutto poi dall’egocentrismo (molti utenti si sono messi a personalizzarlo facendogli perdere la sua natura) e dai content creator a partita Iva.

