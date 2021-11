E poi c'è Cattelan (l'altro)

Non nasconde il suo faccione da crooner Maurizio Cattelan, anzi, lo riproduce volentieri – pensiamo ai suoi Spermini, stormo di irriverenti self-portrait appesi alla parete della fondazione Vuitton, o agli identikit polizieschi di Super us, o all’iperrealista La rivoluzione siamo noi – ma non è un tipo da interviste. Col suo giullaresco atteggiamento da rock-star capital-dadaista si diverte di più a farle. Negli anni, sulle riviste – d’arte e no – ha scambiato battute sboccate ed epigrammatiche verità con una lista punk-glam tale di personaggi da ricreare una invidiabile personale Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, da Madonna a Boetti, da Bottura a Chloë Sevigny, da Elio e le Storie Tese a Carol Rama, oltre a esperimenti manganelleschi con certi fantasmi (Filippo Tommaso Marinetti, Frank Lloyd Wright…). Questa lista di icone è riprodotta sulla copertina del libro appena uscito Index (Marsilio + Pirelli HangarBicocca, a cura di R. Tenconi, V. Todolì e F. Griccioli) dove ritroviamo, con riproduzione delle pagine originali di Mousse, Flash Art, Kaleidoscope, il Manifesto etc., gli scambi di Cattelan col mondo. Ecco qui una selezione, una top ten à la David Letterman, delle risposte date al “più famoso artista italiano dal tempo di Leonardo o, senza esagerare, dai tempi di Federico Fellini”.

