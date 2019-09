Piacentini l'architetto del secolo

La biografia di una nazione di norma si affronta attraverso le vite degli uomini illustri che l’hanno fondata o cambiata irrimediabilmente, ma se i casi classici delle biografie di Napoleone scritta da Max Gallo o quella di Garibaldi scritta da Denis Mack Smith o anche l’opera in tre volumi di Renzo De Felice su Mussolini sono, alla fine dei conti, storie nazionali narrate in modo piuttosto ovvio, quella invece pubblicata da Paolo Nicoloso, Marcello Piacentini. Architettura e potere: una biografia (Gaspari Editore, Udine, euro 24,50) riesce per una volta a riempire di significato quell’aggettivo svuotato che è oggi il termine “straordinario”. Nicoloso infatti, che da moti anni studia a fondo la storia dell’architettura e dell’urbanistica comprese fra le due guerre mondiali, ha voluto rovesciare il suo precedente Mussolini architetto (Einaudi 2008) – una storia dei lavori pubblici del ventennio fascista – nella biografia dell’architetto che più di tutti ha lavorato allora e che – questa la tesi di fondo – ha voluto illudere il duce di essere lui l’architetto supremo, facendo propri i suoi slogan e idee di città per ingraziarselo ottenendo così il massimo riconoscimento pubblico, mentre viceversa quasi tutto restava nelle saldissime mani piacentiniane. Nel farsi interprete di Mussolini, cui permetteva di aggiungere segni e schizzi ai suoi progetti in bella copia, Piacentini si faceva interprete non già della tanto mitizzata politica culturale del fascismo, quanto piuttosto di tutte le oscillazioni opportunistiche e propagandistiche di un regime camaleontico in cui la “camaleontesca adattabilità” piacentiniana (definizione di Roberto Farinacci che lo attaccava da destra, come anche gli strapaesani Maccari e Longanesi) ha brillato più di tutte. Di conseguenza, avendo vissuto in un periodo storico in cui l’architettura rivestiva un ruolo centrale nell’organizzazione del consenso politico e della costruzione identitaria di uno stato ancora giovane, la sua azione instancabile in ben 28 città italiane, senza uguali per capacità organizzative, il suo trasformismo professionale e stilistico si sono imposti con una potenza tale da incarnare la biografia di tutta la nazione, specie i difetti: conflitto d’interessi, traffico d’influenze, furbizia professionale, opportunismo politico, nepotismo, mancanza di idealismo, corruzione. Colpe che non sono appartenute solo al fascismo: tra i meriti del volume c’è infatti anche quello di dimostrare che Piacentini non ha fatto altro che adattarsi alle condizioni di tutti i regimi politici, da quello monarchico liberale precedente fino a quello repubblicano a guida Dc successivo. Nonostante qualche rara sbavatura moralistica, Nicoloso segue in questo il suo maestro Giorgio Ciucci, che oltre trent’anni or sono si proponeva di indagare più le ragioni che hanno permesso l’affermazione di questo tipo di professionalità, senza esprimere un giudizio morale sul suo operato. Analogamente a quanto ha fatto Mario Lupano, autore nel 1991 della prima e finora unica monografia sull’architetto romano, responsabile inoltre della donazione di tutto il fondo Piacentini all’Università di Firenze per ottemperare a un’antica battuta di Aldo Rossi, che dopo la sua Triennale del 1973 stroncata da Bruno Zevi sull’Espresso proprio per la presenza di un disegno raffigurante un edificio milanese del nostro, disse “bisognerebbe piuttosto studiarlo, Piacentini”.

Un periodo in cui l’architettura rivestiva un ruolo centrale nell’organizzazione del consenso e della costruzione identitaria

Nato a Roma nel 1881 (due anni prima del duce), Marcello Piacentini viene avviato alla professione dal padre architetto Pio, già autore del Palazzo delle Esposizioni e del ministero della Giustizia in via Arenula. Nel 1906, 1911 e 1915 già realizza padiglioni che rappresentano l’Italia in grandi esposizioni celebrative a Bruxelles, Roma e San Francisco: negli Usa subisce una contestazione degli italoamericani cattolici perché si era già sparsa la voce che fosse massone, il che era verissimo. Massone erano ad esempio il sindaco di Roma Ernesto Nathan ed Ettore Ferrari che sarà presidente del Grande Oriente d’Italia dopo di lui e che, essendo amico e collaboratore di Pio, aiuterà Marcello in tutte le commissioni giudicanti in cui lo incontrerà. Ma non basta: nel 1912, per ottenere il titolo di architetto-ingegnere e svolgere pienamente la professione, ottiene da Vittorio Emanuele III un regio decreto ad personam che ne dichiara l’equipollenza con il titolo di professore di disegno. Nella Libia occupata dagli italiani è console suo fratello Renato: ecco che arriva Marcello dapprima per realizzare un monumento ai caduti e, già che c’è, anche il municipio di Bengasi, l’albergo Roma, il Banco di Roma e il palazzo dei Telefoni. Ecco che si manifesta il suo talento principale: quello di aggirare in concorsi pubblici, con contatti diretti e persuasivi con il ceto politico e non solo. Ad esempio, fa credere di ispirarsi al barocco romano in varie lettere sussiegose alla firma principale del Corriere della Sera di allora, Ugo Ojetti, mentre in altre lettere private afferma di guardare direttamente all’antico. Ojetti, come molti altri, compreso il duce, appoggerà pubblicamente Piacentini credendo di poterlo guidare, come una mosca cocchiera. In realtà sarà l’architetto a giovarsene di più, specie quando Ojetti sarà suo collega nelle numerose giurie di concorso sia quando diventerà direttore del Corsera nel ’26. Altro fronte d’azione è quello universitario, dove Piacentini si accoda a Gustavo Giovannoni, storico e architetto carismatico per le sue idee conservatrici verso i monumenti e il loro contesto urbano, ma lentamente gli farà le scarpe, mai opponendosi a viso aperto. Nel 1928 riuscirà a spuntarla per essere nominato professore ordinario “per chiara fama” nonostante la strenua opposizione giovannoniana che pretendeva un concorso regolare. Piacentini però aveva già bruciato ogni tappa:Per nulla provinciale, l’architetto romano dispone di una vasta cultura e di una fornita biblioteca, oltre che di una rivista e di uno studio professionale sempre più nutrito e di una fama in crescita che lo portano nel 1928 a diventare giovane Accademico d’Italia (solo Marinetti si oppone alla sua nomina) insieme con Armando Brasini e Cesare Bazzani che però negli anni ’30 diventano marginali figure di rappresentanza.

Il suo talento principale fu quello di saper aggirare i concorsi pubblici, con contatti diretti e persuasivi con il ceto politico e non solo

Nessuno gli resiste, potendo aggirare qualsiasi opposizione e sfruttando ogni occasione per conoscere il paese e farsi conoscere a sua volta. Quando nel 1927 è chiamato come consulente dal comune di Brescia per la nuova piazza della Vittoria convince Augusto Turati che non è il caso di procedere con il concorso perché il progetto può senz’altro farlo lui e con maggior efficacia. Questo avviene puntualmente e l’efficacia è fuor di dubbio perché fa in modo di far costruire un edificio di rappresentanza nella piazza anche alla Banca d’Italia, a varie assicurazioni e ad altri istituti capaci di immettere il denaro necessario, oltre a quello comunale. Il fatto che Turati fosse anche il segretario del Partito nazionale fascista non è un dettaglio, e l’essere un punto di riferimento di Piacentini sarà anche alla base dei suoi plurimi conflitti d’interesse. Anche se si presenta pubblicamente come un artista in cerca di ispirazione, un po’ come le archistar di oggi che sembrano pensare solo alle nuvole o alla leggerezza, un articolo scritto nel suo studio rivela che in una sola mattina riceve telefonate da tre gerarchi, cinque imprenditori, quattro banchieri ecc., altro che artista sospirante. E’ membro della commissione per i Beni storici, ma va in sopralluogo solo dove ha già un cantiere in corso. Per fare alcuni lavori particolarmente complicati come la sistemazione della centralissima piazza Diaz a Milano, è al contempo Consulente del comune, dell’impresa privata proprietaria dell’area e della stessa commissione nazionale dei beni storici.