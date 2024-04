Le coppie che scoppiano a Un posto al sole

Si può continuare a lavorare insieme quando ci si lascia? E si può continuare a vivere insieme se non ci si ama più? Sono le domande che si pongono due coppie di Upas: Rossella e Riccardo e Mariella e Guido

Si può continuare a lavorare insieme quando ci si lascia? E si può continuare a vivere insieme se non ci si ama più? Su questo ci faranno riflettere nelle prossime puntate Rossella e Riccardo, e Mariella e Guido. La prima coppia ha appena fatto saltare il matrimonio, anzi, lei ha mollato lui sull’altare. Ma continuano a lavorare insieme, in ospedale. Sono due medici, e non possono cambiare reparto. Il capo li bacchetta, perché più volte ha assistito ai loro battibecchi. Mentre è ormai chiaro che Guido e Mariella non si amano più. Lui forse non ama lei, che si mortifica per questo, e anche involontariamente continua ad allontanarlo. Ed è proprio questo "involontariamente" il problema. Perché indica che qualcosa si è rotto e i caratteri non sono più compatibili. Che sia a casa o al lavoro, un rapporto deve essere sano altrimenti è meglio dividersi per non compromettere la serenità di ognuno. Scontate banalità che però mettono in gioco anche la capacità di saper recuperare il rapporto senza mandare tutto all’aria, quando ci sono basi solide.