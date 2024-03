Il (non) matrimonio surreale di Rossella di Un posto al sole

Come previsto, Rossella fugge dall'altare, abbandona il dottor Cropi e corre tra la braccia di Nunzio. Ma tra outfit improbabili e presenze inattese l'ultima puntata non ha deluso le aspettative dei suoi spettatori

È una di quelle puntate destinate a rimanere nella storia di Upas. Come la morte di Teresina o il mancato matrimonio tra Angela e Alessandro Palladini. E infatti la scena sembra di averla già vista, anche se con meno pathos e meno fiabesca. Ma gli ascolti l’hanno premiata nell’immediato. Come tutti i fan avevano immaginato, e sperato, Rossellina ha abbandonato il dottor Cropi sull’altare per fuggire da Nunzio.