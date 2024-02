Come si festeggia San Valentino a Un posto al sole

C'è chi come Micaela e Samuel si fraintende e finisce per non festeggiare neppure. E chi come Rossella e Riccardo tenta di nascondere un tradimento

Anche a Upas è San Valentino, e le coppiette si organizzano per festeggiare il giorno degli innamorati. Micaela in radio fa la parte di quella a cui le feste comandate non piacciono, e quindi lei non ci tiene a questa ricorrenza. In contrapposizione a Michele, il paladino delle tradizioni. Nella realtà però Micaela ci tiene e come, e si aspetta da Samuel addirittura un anello. Samuel vorrebbe tanto regalarglielo, ma dopo aver sentito in radio l’opinione della fidanzata ci ripensa. E così i due ragazzi, che si amano davvero, finiranno per non festeggiare insieme questa festa come in realtà vorrebbero. Per timore di rivelarsi la verità, fingono il loro sia un amore superficiale.

Di contro Rossella e Riccardo, che stanno per convolare a nozze, continuano a promettersi amore eterno. Ma lui è appena di ritorno da una scappatella con la sua ex, a cui non ha saputo cedere. E proprio da quando è tornato esprime a Rossella molte più effusioni, per nascondere il tradimento. Ma lei avverte questo cambiamento, e scopre che al corso di aggiornamento c’era anche l’ex di Riccardo. In amore non sempre tutto è come sembra, soprattutto a San Valentino.