Tra gelosie e sospetti ci pensa il Carnevale a alleggerire Un posto al sole

La trama della nostra soap si infittisce. Mentre i bambini festeggiano spensierati il Carnevale, nuove rivalità e preoccupanti dubbi si insinuano a Palazzo Palladini

Finalmente viene fuori il problema che da settimane attraversa la piccola Irene, figlia di Filippo e Serena. La bambina è semplicemente gelosa della sorellina, ma i genitori non lo avevano capito. Come nessuno ha ancora capito la malattia di Luca De Santis, affetto da alzheimer galoppante. Ma Ornella inizia ad avere qualche dubbio, insospettita da strani atteggiamenti e amnesie del collega. I due sono da sempre rivali a lavoro e, se dovesse scoprirlo, Ornella farebbe pesare la difficoltà del dottor De Santis nell’operare in reparto essendo affetto da una malattia così invalidante.

La storia però si trascina da troppe puntate e, complice anche la cagnolina con la stessa malattia, inizia a diventare troppo pesante per la soap. Come lo era quella di Roberto, Marina e il piccolo Tommy, che per fortuna non vediamo da qualche giorno. In tutto questo anche a Upas è carnevale, e i bimbi vestiti a maschera sono una gioia per tutti.