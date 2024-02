In Un posto al sole arriva la camorra: la chiave è l'immobiliarista Bianchi

Il nuovo personaggio della soap si è rivolto a un clan per avere copertura nei suoi affari, ma ora la piovra lo tiene in pugno. L'intreccio si complica e Michele, abituato al giornalismo dalla parte del bene, ora si trova costretto a fare delle scelte difficili

Come avevamo sospettato, dietro l’immobiliarista new entry della soap, c’è qualcosa di più grosso: la criminalità organizzata. È stato l’uomo a rivolgersi al clan per avere copertura nei suoi affari, ma ora il sistema lo tiene in pugno e lo minaccia. Uno spiraglio sembra aprirsi con la proposta fatta da Michele Saviani che gli ha offerto un'ospitata in radio per replicare alle accuse ricevute in diretta il giorno prima. In realtà a suggerire a Michele di offrire il diritto di replica è stato Roberto Ferri, ancora interessato all’affare. Ma ignaro del sistema che c’è dietro, e anche del fatto che l’uomo fa uso abituale di droghe. Ne è allo scuro anche la sua collaboratrice, e fiamma: l’architetta ex di Nunzio. L’intreccio si complica a tal punto che anche i malviventi che hanno picchiato lo chef fanno parte del clan. E Michele, dopo anni di giornalismo dalla parte del bene, ora rischia di trovarsi a dare voce ai criminali.