In Un posto al sole si apre una nuova storia (e quindi un nuovo problema sociale)

Marina si è convinta e ha permesso a Roberto di portare Tommi all'asilo. Nel frattempo, lo speculatore che ha cacciato Rosa di casa vuole prendere tutto il palazzo, per farci un hotel. Sarà un sequel di Uccelli di rovo?

Marina alla fine si è convinta, e accetta la decisione di Roberto di portare il piccolo Tommi all’asilo. Ma ha dovuto superare ancora una volta la sofferenza per la sua indisponibilità nel poter aver un figlio da Roberto. È da qui che nasce tutto il suo rancore e cattiveria. Ma ora a non volere accettare la scelta dell’asilo è Ida, la vera mamma di Tommaso. Nel frattempo un’altra storia si apre nella soap di Upas. E quindi un nuovo problema sociale.



Lo speculatore che ha cacciato Rosa di casa vuole prendere tutto il palazzo, per farci un hotel. I condomini si incontrano per una riunione in parrocchia, ed è qui che Rosa conosce il nuovo parroco. Non sappiamo se ci aspetta un sequel di Uccelli di rovo, ma dai primi sguardi tra i due c’è una grande sintonia. Certamente il parroco aiuta la ragazza nell’affrontare questa situazione insieme a Giulia. Che però viene minacciata, e subito le imbrattano le vetrine del centro d’ascolto.