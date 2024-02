L'immobiliarista di Un posto al sole crea scompiglio tra i personaggi

L'imprenditore prova a mentire per farsi amici i residenti del quartiere, ma Giulia non ci casca. La storia però finisce per alzare un polverone tra Rosa e Chiara, da sempre coinquiline, che ora di fronte ai problemi economici reagiscono in modi diversi

La new entry di Upas, l’immobiliarista senza scrupoli che vuole sfrattare tutti gli inquilini del palazzo di Rosa per trasformarlo in un hotel, incontra Giulia offrendosi di contribuire a riparare i danni dell'atto vandalico subito dal centro di ascolto. L’imprenditore finge di essere dispiaciuto e di voler contribuire ai buoni rapporti nel quartiere. Ma Giulia non ci casca, e intuisce la messa in scena. La storia però crea scompiglio tra Rosa e Clara, fin qui grandi amiche e coinquiline. Ma di fronte ai problemi economici che dovranno affrontare per cercare una nuova casa le ragazze reagiscono diversamente. Rosa accusa l’amica di farsi abbindolare ogni volta da Alberto, ma in realtà soffre il non avere un ex compagno che la possa mantenere come fa Palladini con Clara. E il rischio di rimanere senza un tetto amplifica le brutte reazioni verso l’amica. Che subisce con sempre meno pazienza. A questo si aggiunge la consapevolezza di Rosa di non avere alcuna prospettiva di miglioramento di vita rispetto a fare le pulizie. Quanto ci cambia, anche nei rapporti interpersonali, avere o meno una speranza?