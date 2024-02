Quei maledetti quindici chilometri: perché non siamo un paese per infrastrutture

Si chiama itinerario Civitavecchia-Orte-Ravenna-Venezia ed è forse il caso più eclatante, fra tanti, di come l’Italia non sia un paese per infrastrutture. Proposto in programmazione già dagli anni 60, entrato nella legge obiettivo e tramutato in un sogno (o forse un delirio) di autostrada in project financing e a pedaggio, viene derubricato a piano di manutenzione straordinario, che è poi l’unica cosa che tuttora funziona bene. Intanto sul versante tirrenico 15 chilometri di bretella impediscono il completamento dell’arteria dei due mari, fino all’Adriatico, in un rimpallo di progetti presentati, ritirati, contestati, bocciati dalla valutazione di impatto ambientale, mandati avanti a forza dai superpoteri del presidente del Consiglio (era Gentiloni), bloccati anche quelli dalla Corte di giustizia Ue e poi dal Tar del Lazio, poi nuovo cambio di progetto e finalmente un commissario straordinario che accelera, ma è solo il primo stralcio di tre chilometri mentre gli altri dodici andranno in appalto, se andrà tutto bene, nel corso del 2025 per finire, forse, tra il 2033 e il 2035.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE