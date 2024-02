Mara Venier: “Ma quale censura a Sanremo! Io una donna libera. Nessuna pressione dai vertici Rai”

“Ho stoppato Dargen D'Amico perché non c’era tempo. L'ho anche invitato settimana prossima in trasmissione. Il comunicato dell'ad Sergio? L'ho letto come avrebbe fatto qualsiasi professionista". Parla la conduttrice di Domenica In

“Sono sempre stata e sempre sarò una donna libera”. Lo dice senza esitazione, parlando al Foglio, Mara Venier. La conduttrice di Domenica In è finita sotto accusa per aver interrotto, dal palco dell’Ariston nella tradizionale puntata post Festival della sua trasmissione, il cantante Dargen D’Amico mentre parlava d’immigrazione. E per aver letto un comunicato dell’ad Rai Roberto Sergio in cui si esprimeva solidarietà a Israele e alla comunità ebraica. “Non ho ricevuto alcuna pressione dai vertici. E non ho mai censurato nessuno”, dice Venier. “Semplicemente, avevamo poco tempo”.