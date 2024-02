La riforma del premierato che conta: il dopo Amadeus

Dalla non vittoria di Geolier alle illuminazioni in un bagno. Nella musica leggera inizia una fase congressuale da sballo. Soluzioni possibili

Sono rimasto chiuso in un bagno a Sanremo. È successo l’altra sera, mentre sul palco cantava Irama. Mi trovavo in uno dei numerosi circoli giù al porto, brandizzato e allestito durante la settimana del Festival per ospitare visioni collettive attorno a un televisore amplificato, buttati su divani o sedute varie più o meno comode. A Sanremo tutti guardano Sanremo, lo si può seguire in ogni ristorante, bar o piazza dotata di maxischermo: è una specie di incubo, più che il Festival è il Panopticon della musica italiana. Potrei seguire la gara dalla sala stampa nel roof del teatro Ariston, ma lì il clima non è particolarmente vivace, si scherza poco, e poi il bar è modesto, l’altra sera aveva anche finito il ghiaccio (effetto dei cambiamenti climatici? Dopo lo scioglimento dei ghiacciai, quello dei cubetti di ghiaccio?); mentre se sei ammesso a uno di quei circoli di cui sopra (e io lo ero) c’è l’open bar, si tira tardi con maggiore allegria e tutto sommato l’interminabile Festival di Amadeus ti scivola via fra un bicchiere e una risata condivisa.