Il modello spagnolo, ovvero come "La casa di carta" ha cambiato Netflix

"Il pubblico americano finora ha amato le storie raccontate dalla nonna. Poi è arrivato lo zio, e ha conquistato l’attenzione degli spettatori raccontando storie completamente diverse". Álex Pina, showrunner di “La casa di carta” – serie nata per la tv generalista spagnola e diventata via Netflix un successo globale – si rallegra perché ormai non c’è bisogno di viaggiare per raggiungere un pubblico internazionale. Variando la dieta degli spettatori: storie di rapina ne avevamo viste tante, mai a presa rapida come questa – grazie al risvolto barricadiero “rubare alla zecca non è reato”. Ora che su Netflix, con strepitoso successo, è arrivato anche “Berlin” – prequel ambientato a Parigi (Berlin è il nome del personaggio): nel caveau di una casa d’aste sono custoditi gioielli per 44 milioni di euro – in un’intervista su Vulture Álex Pina sprizza soddisfazione da ogni parola. E offre l’occasione per delineare “il modello spagnolo”, cardine della strategia internazionale Netflix.

