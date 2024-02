Oltre Sanremo: l'altra Italia radunata a Torino per le esequie di Vittorio Emanuele

Non glie ne va bene una. Nell’unica due giorni di pioggia-nebbia in questo febbraio già primaverile, Torino si prepara a dare l’addio al suo quasi re Vittorio Emanuele. Torino però rimane ancorata a prima del climate change dunque nebbione, pioggia, scenari da Caspar David Friedrich. I poveri Savoia organizzano la kermesse funeraria in una Torino presa da tutt’altre faccende, tra l’altro. Intanto a livello nazionale c’è Sanremo. Poi, più locale: la causa Elkann: addirittura indagato John, una cosa mai sentita né vista, dalla procura di Torino a seguito dell’esposto della madre Margherita per l’annosa questione. Poi ci sono i i trattori, e poi lo sciopero nazionale, e come se non bastasse lunedì scatta la cassa integrazione per i dipendenti del gruppo Stellantis, e il suv Maserati che non verrà più prodotto a Mirafiori. E perfino lo sbarco in città di Mike Tyson che sta partecipando alle riprese del film “Bunny Man” e si trova talmente bene a Torino che medita di comprarci una casa (grazie anche ai prezzi bassi di una capitalina comunque dimessa rispetto ai tempi d’oro.

