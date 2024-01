Le migliori serie tv da vedere a febbraio, in pillole

Febbraio si presenta con una ricca offerta di love story, commedie, thriller psicologici e racconti biografici. Ecco una selezione tra Prime, Netflix Disney+, Apple tv+ e Sky Now

Abbondanza e varietà per questo febbraio seriale. Tanta romance, un tocco di fantascientifico e di storico e qualche risata.

Mr & Mrs Smith (Amazon Prime Video, 2 febbraio): reboot (ormai molto diffusi e quasi mai soddisfacenti) del film che fu galeotto tra Brad Pitt e Angelina Jolie. Qui i protagonisti sono Donald Glover e Maya Erskine (non conosciutissimi da noi) che interpretano due sconosciuti reclutati da un’agenzia di spionaggio alle prese con un matrimonio combinato e nuove identità. Esiti narrativi noti, esperimento seriale a cui approcciare con prudenza.

One day (Netflix, 8 febbraio): versione seriale del film omonimo del 2011 interpretato da Anne Hathaway e Jim Sturgess – tratto a sua volta dal best seller di David Nicholls, la serie ha al centro la storia di Emma e Dexter che si conoscono all’università il 15 luglio del 1988. Si rincontreranno lo stesso giorno nei successivi dieci anni, ritrovandosi in fasi della vita diverse, vivendo i loro cambiamenti, l’amore reciproco e il loro perdersi. Una storia d’amore delicata, che abbina un meccanismo narrativo efficace e delle buone atmosfere. Il film era grazioso e struggente, vedremo se il racconto seriale aggiungerà qualcosa alla storia che già molti spettatori conoscono.

Pensati sexy (Amazon Prime Video, 12 febbraio): Diana Del Bufalo presta il volto a Maddalena, trentenne dalla poca autostima e ostracizzata da una famiglia molto cattolica che la percepisce come un corpo estraneo. Dopo l’ennesimo appuntamento andato male, Maddalena si convince che il suo problema sia quello di diventare più sexy. E chi meglio di Valentina Nappi può guidarla nel mondo della seduzione? Diventa il suo angelo custode e insieme le due donne inizieranno un viaggio alla scoperta di parti ancora sopite della personalità di Maddalena. Serie leggera e volta dal divertimento, diretta da Michela Andreozzi e nel cui cast figurano anche Raul Bova e Angela Finocchiaro.

The new look (Apple tv+, 14 febbraio): quota “dispiegamento forze produttive” per un altro racconto seriale ambientato nel mondo dell’alta moda (generoso, anche dal punto di vista degli investimenti). Questa volta siamo nella Parigi chic e iperuranica che ospita Coco Chanel, Christian Dior e altri contemporanei (come Balenciaga, già celebrato altrove) alle prese con la nascita di un nuovo stile e avendo sullo sfondo il periodo bellico. Juliette Binoche è Coco mentre Ben Mendelsohn è Dior ma troviamo altri attori importanti del calibro di John Malkovich e Maise Williams. Il tutto girato rigorosamente a Parigi.

Hacks (Netflix, 15 febbraio): pluripremiata commedia HBO che è ambientata nel mondo della stand up comedy e che racconta di una giovane sceneggiatrice che, a seguito di un tweet venuto male e della conseguente gaffe, perde tutti i contatti con il mondo hollywoodiano e finisce con l’occuparsi di “un’anziana” starlette di Las Vegas. Si genereranno incontri/scontri a non finire.

Un Amore (Sky e Now, 16 febbraio): in quota italica (prodotta da Sky e Cattleya) troviamo il racconto di un amore ritrovato. Al centro della serie ci sono Alessandro e Anna (Accorsi e Ramazzotti) che, dopo essersi conosciuti vent’anni prima in Spagna, si rincontrano a Bologna. Si sono sempre tenuti in contatto mandandosi copiose lettere ma non hanno mai avuto il coraggio di rivedersi. Quando il destino li mette uno davanti all’altra, i due – pur animati da un sentimento reciproco che non si è mai estinto – dovranno fare i conti con una situazione complessa.

Constellation (Apple tv+, 21 febbraio): thriller psicologico sci-fi con al centro Noomi Rapace che interpreta un’astronauta che torna sulla Terra dopo una missione spaziale finita male e scopre che alcuni pezzi della sua vita sembrano essersi dissolti nel nulla. Intraprende quindi un percorso introspettivo per comprendere i lati oscuri del Mondo e per provare a ritrovare ciò che sembra aver perso per sempre.

Shogun (Disney+, 27 febbraio): Disney + punta sul Giappone del 1600, raccontando la storia – adattamento del best seller di James Clavell – di Lord Yoshii Toranaga che, alla vigilia di una sanguinosa guerra civile, lotta per la sopravvivenza, insidiato dai nemici del Consiglio dei Reggenti. Completano il quadro l’autista inglese di Yoshii che porta con sé notizie utili per permettere all’uomo di mettersi in salvo e l’interprete Mariko.

La regina rossa (Amazon Prime Video, 29 febbraio): dopo il grande successo della trilogia di Juan Gomez-Jurado (edita in Italia da Fazi), arriva l’adattamento seriale che racconta la storia di Antonia Scott, la persona più intelligente sulla Terra. Soprannominata la “Regina Rossa” di una missione segreta della polizia, Antonia – dopo essere stata a lungo isolata per la sua specificità – viene richiamata dal suo ex capo a lavorare su un caso insieme a Jon Gutierrez, poliziotto basco dal carattere spigoloso.