Perché guardare Your Honor 

Sullo stesso argomento: Perché guardare L'interprete del silenzio

Le piattaforme si moltiplicano, e le serie migrano – allo scadere della stagione, in questo caso. L’idea viene dalla serie israeliana “Kvodo”, trasportata a New Orleans. Il figlio di un boss della malavita locale muore in un incidente stradale causato da Adam, figlio del giudice Michael Desiato. Semplice, e ricco di sviluppi, per uno showrunner come Peter Moffat, ex avvocato e pubblico ministero. Quando il giudica Desiato scopre l’identità della vittima, fa di tutto per sottrarre il rampollo alla vendetta mafiosa (in questi casi, la condanna in tribunale è il minore dei mali). Cuore di padre, un tempo inflessibile e giusto, si impegola in azioni fuori dalla legge, gravide di conseguenze e contrarie all’etica professionale. Non somiglia a Perry Mason, per questo è interessante.