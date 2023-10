Un Posto al Sole riesce a trattare anche l'obesità con leggerezza

Nella soap opera napoletana c'è la storia di Gerry, ragazzo sovrappeso alle prese con un malessere fisico e psicologico. Meglio di un trattato di sociologia

L’obesità è una malattia. Non riconoscerla, e non curarla come tale, aumenta il problema. Che è psicologico, fisico e sociale. Ma spesso, a non volersene accorgere, oltre che il paziente, sono proprio i familiari. E’ quello che sta accadendo a Gerry in Un Posto Al Sole. Il figlio di Bice e Sergio, alle prese con la separazione. Il ragazzo subisce le liti tra i genitori, che non si accorgono di lui. Anzi Bice riversa sul figlio le sue insicurezze e incapacità, svalutandolo. E’ la prima a deriderlo e denigrarlo per la sua condizione fisica, non rendendosi conto delle sue responsabilità da mamma che hanno contribuito alla malattia.

Le comprende invece Guido, storico personaggio della soap. E, nella realtà, membro di una famiglia di pasticceri storici di Napoli. Per la prima volta dopo tanti anni viene fuori che anche lui, Guido, da bambino veniva svalutato dalla mamma per la sua stazza, che lo portava a mangiare sempre di più. Questa problematica viene trattata in questi giorni nella soap all’interno di una storia leggera, tra personaggi simpatici e macchiettistici. La capacità di Upas sarà, ancora una volta, riuscire a trattare con leggerezza un fenomeno sociale.