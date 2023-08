Dalla D'Urso alla Merlino, qualche dubbio sulle scelte di Mediaset. Parlano, Balassone, Grasso e Minoli

Indagine sul trash di Canale 5. Gli esperti della televisione osservano le grandi novità annunciate da Pier Silvio Berlusconi per i palinsesti della prossima stagione

Dal trash “di mercato” a quello “di mondo”. Gli esperti della televisione osservano la grande novità di Mediaset e si chiedono: ma si può davvero mandare via Barbara D’Urso da Canale 5 per metterci Myrta Merlino? “Una scelta difficile da capire”, dice Giovanni Minoli. “Una cosa strana visto che anche Merlino è trashissima non meno della D’Urso”, dice Aldo Grasso. E Stefano Balassone: “Casalinghe e pensionati su La7, pensionati e casalinghe su Canale 5.stesso pubblico”.