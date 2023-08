Mediaset vorrebbe riportare Santoro in tv: contatti in corso

Il conduttore è in trattativa con la dirigenza del gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi: la firma del contratto potrebbe concludersi a breve

Michele Santoro potrebbe tornare a Mediaset dopo ventisette anni dalla conduzione di Moby Dick. Sono in corso da tempo contatti tra la dirigenza della tv presieduta da Pier Silvio Berlusconi e il giornalista settantaduenne. E potrebbero anche concludersi a breve con la firma di un contratto. Qualche settimana prima di morire anche Silvio Berlusconi aveva avuto un lungo colloquio con Santoro, i due, “pacifisti”, si erano ritrovati in una medesima analisi sulla guerra in Ucraina, e al termine del loro colloquio Berlusconi aveva prospettato a Santoro un rientro a Mediaset. Successivamente, dopo la morte del Cavaliere, i vertici di Mediaset hanno di nuovo contattato il conduttore proponendogli una collaborazione.

Santoro potrebbe anche rientrare a Mediaset come ospite fisso del programma di Bianca Berlinguer su Rete4, malgrado i trascorsi non precisamente pacifici tra i due (che litigarono malamente nel 2016 quando erano stati chiamati a collaborare dalla Rai per una striscia quotidiana di approfondimento che sarebbe dovuta andare in onda su Rai2). Ma Santoro preferirebbe poter avere lui “carta bianca” a Mediaset, da conduttore o da capo progetto di un programma di informazione e approfondimento. In ogni caso per Santoro sarebbe un doppio rientro. A Mediaset, sì, ma soprattutto in televisione, dalla quale si era allontanato per coltivare la sua attività di produttore. A Mediaset nessuno conferma né smentisce. Ma manca poco, basterà accendere la tv.