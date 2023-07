Con Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti Mediaset

Milano. Pier Silvio Berlusconi vi “ama tutti”. Pier Silvio Berlusconi vi dice “grazie di esistere”, anche se gli tamponate l’auto. Pier Silvio Berlusconi è più a sinistra di Fratoianni: alle serate di gala si porta la schiscetta. Eravamo a Cologno Monzese, alla presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset 2023/2024, “grande serata con la stampa, 4 luglio”, e cercavamo Bianca Berlinguer, il colpaccio di Pier Silvio Berlusconi, Pier Silvio Berlingueroni, ma quando abbiamo visto questa scena, perdonateci, tutto è cambiato. Ci è caduta sui pantaloni la pepita di parmigiano invecchiata da 101 mesi, ma pure l’acciuga del mar Cantabrico, pescata con la rete di diamante, e subito dopo il fiore di zucchina, con crema di zucchina trombetta. Parapapapam! Cameriere, ma quella è una schiscetta! Erano tutti insieme, al tavolo. C’era lui, Pier Silvio Berlingueroni, il lucignolo Mario Giordano, il direttore Angel(ucci), Alessandro Sallusti, e poi Alessandro Salem, ad di Mediaset España, olé! C’era tutta la crema pasticcera dei manager Fininvest-Mediaset-Publitalia, i Del Debbio, i Porro, i Nuzzi, nostra signora della televisione commerciale, Gina Nieri, manager di Mediaset, ma anche Gerry Scotti, Fidel Confalonieri, e cosa vi accade? Improvvisamente arriva un uomo, palestrato, con una busta termica. Si avvicina al tavolo di Pier Silvio metallurgico e gli porge il prezioso. Pier Silvio tira fuori dalla borsa termica dei contenitori modello Giostyle, come quelli che, da bambini, tirava fuori nostro zio Gino, buonanima, in canotta, alla Playa di Catania: l’unica differenza è che Pier Silvio Berlingueroni ha gli addominali scolpiti, che piacciono tanto alle donne, mentre lo zio Gino aveva la panza. Ma tanta, tanta. Con una scusa diciamo che dobbiamo andare alla toilette, osserviamo, e ascoltiamo, da vicino Pier Silvio: “Caro Mario (Giordano) vuoi le mie noci proteiche e una lunetta di peperone? Sandro (Sallusti), qui ci sono le carote, prendi”. Alla fine, ma vi giuriamo, alla fine, quando Pier Silvio si è alzato dal tavolo, non ce l’abbiamo fatta: “Presidente, lo dobbiamo fare per la stampa libera e scanzonata, dobbiamo assaggiare il contenuto della sua schiscetta”. E lui: “Prego”. Giordano aveva divorato tutte le carote, come Braccio di Ferro gli spinaci, e ha pure avvisato Pier Silvio: “Se vai in politica, io vengo a fare l’ufficio stampa”. Ma lui non ci va! Lo dice: “Non mi candido”. “Mario, una mandorlina?”.

