Che brutto tempo che fa alla Rai

A ogni ribaltone Rai, lo cercano tutti. Nel giro di nomine, contronomine, dimissioni, estromissioni ci si dimentica sempre che al fondo c’è una cosa chiamata televisione, col suo pubblico, i suoi assetti, il saperla o non saperla fare. Dopo le reazioni del governo e dell’opposizione, dopo i tweet bambineschi di Salvini, dopo gli editoriali di partito, per avere un punto di vista non intossicato bisogna sentire cosa ne pensa Aldo Grasso, principe della critica televisiva. Sulle pagine del Corriere, Grasso ha rivendicato subito il diritto di difendere Fabio Fazio, proprio perché non gli ha mai risparmiato critiche (critiche a una tv troppo “perbene e ossequiosa, melensa, sentimentaloide, corretta e a volte un po’ marzullesca”). Era però anche una tv che funzionava, che si è allevata un pubblico e inventata uno spazio che prima non c’era. Si può insomma difendere Fazio, senza amare troppo la televisione che fa, tantomeno infilandosi nel coro delle orazioni funebri, dell’“editto bulgaro” e di chi scopre le truci logiche della lottizzazione nella primavera del 2023.

