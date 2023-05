Scalpo da esibire, martire da santificare. Fazio è il dramma perfetto

Potrà esistere una Rai senza Fabio Fazio? Ve li immaginate Pino Insegno che chiacchiera con Ben Affleck, Obama, Woody Allen, magari spalleggiato da Maurizio Battista che racconta barzellette sui parcheggi delle Smart a Meryl Streep e Lady Gaga? Una figuraccia nazionale, una vergogna (e però che servizio pubblico finalmente un po’ “situazionista”!). Con sei pagine di orazione funebre per Fabio Fazio, Repubblica torna finalmente in gran forma, come ai bei tempi dell’agit-prop antiCav, dei girotondi, dei Palasharp e delle marce dei professori. E’ un “danno alla cultura e all’Italia”. E’ “una destra prenditrice e vendicativa”. E’ una “Rai che sarà un po’ meno Rai”. Riecco l’editto bulgaro, l’epurazione, la censura. La bolla di Twitter chiede a gran voce il “danno erariale” e prepara le barricate per Amadeus e la difesa di Sanremo, ultima casamatta rimasta.

