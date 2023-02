Lo strano “turbamento” di Pier Silvio Berlusconi su Zelensky a Sanremo

Pier Silvio Berlusconi è “turbato” dal fatto che il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky possa intervenire al Festival di Sanremo. “Da un lato c’è la questione della libertà di espressione, un presidente che vuole far sentire la sua voce e tutti noi siamo con lui e con l’Ucraina – ha detto l’amministratore delegato di Mediaset – dall’altro c’è il mio essere cittadino che paga il canone e non riesco a non essere trasparente: a me che Zelensky intervenga a Sanremo con tutto quello che si deve dire a favore dell’Ucraina e della situazione che stanno vivendo, non fa piacere. Mi sembra una ricerca di visibilità che a me un pochino turba, preferirei di no”. Insomma, questo Zelensky che quasi come un influencer “cerca visibilità” non va bene. Pier Silvio Berlusconi precisa, da concorrente, che non vuole “mettere becco” nelle scelte della Rai; ma da contribuente si sente in dovere di manifestare questo turbamento.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE