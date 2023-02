Il gigante che rischia di diventare Fuortes con Zelensky

Pensate che figura rimedierebbe l'ad della Rai se, con i fogli del discorso di Sanremo, decidesse: questo sì, quest’altro passi, ma questo no. Altro che Bonaccini con Giarrusso

Allora funzionerà così: Zelensky metterà per iscritto il messaggio che vorrà inviare da Sanremo e lo spedirà di gran fretta alla Rai perché “venga valutato” preventivamente. Così infatti s’è stabilito in viale Mazzini. Seguirà quindi tutto un passaggio di “valutatori”: dai piani medio alti, al sindacato dei lavoratori qualunque, a quello dei signori giornalisti, ai piani più alti e poi fin lassù, a quelli altissimi, dove ciascuno si farà un’opinione sul messaggio di Zelensky e la terrà per sé. Finché quei pochi fogli, però quanto scottanti, arriveranno a Fuortes. Il quale si rivelerebbe invero un gigante se decidesse: questo sì, quest’altro passi, ma questo no, questa parte proprio non può andare. Rimediando una tale figura di merda, e su tutto il pianeta, che quello di Bonaccini con Giarrusso passerebbe come il trionfo di Cesare nelle Gallie.