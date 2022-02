Sanremo finisce come doveva finire: vincono Mahmood e Blanco

È finita come doveva finire, come fra i tanti Il Foglio aveva pronosticato. I simpamici Mahmood e Blanco conquistano la 72^ edizione del Festival di Sanremo, davanti a Elisa e a Gianni Morandi, che in extremis subisce il controsorpasso della collega, nonostante la conta degli “scoiattoli” per racimolare i voti necessari almeno a mantenersi secondo. La critica intitolata a Mia Martini ha scelto opportunamente Massimo Ranieri, la sala stampa in nome di Lucio Dalla ha premiato il suo amico Morandi, il miglior testo (premio Bardotti) è andato a Fabrizio Moro tra parecchi mugugni, mentre gli angelici arrangiamenti orchestrali di Elisa (“quella stupida voglia di vivere”) le valgono l’apposita targa Bigazzi.



Neanche a farlo apposta, le tre macroripartizioni di età -stagionati, mature e pischelli- sono state tutte rappresentate nella terna finale, a garanzia del ritrovato ecumenismo mattarelliano nell’audience. La chiesa torna al centro del villaggio con una manifestazione di autonomia della politica, intesa come Festival dei fiori, rispetto al dover premiare chi ha più chance di far bella figura all’Eurovision, e bissare magari l’exploit dei Måneskin (ma diverso da loro). “Brividi” è un brano lento, emozionale, anche difficile: ma perché cozzare contro piramidi gonfiabili azere o yodeliste in dirndl, e non invece godersi l’esito di un Festival che unisce e copre il Paese più di quanto non si creda, al di là dei continui record di ascolti?



L’impressione di un hype crescente, ora dopo ora, ha permeato tutte le serate e gli spazi intermedi del giorno: Amadeus è quello che è, ma bisogna riconoscergli di essere anche un gran lavoratore, di aver operato bene in sede di direzione artistica -assortendo i generi- e di aver scelto ospiti all’altezza come Laura Pausini e Cesare Cremonini. A quando il ritorno dei top stranieri?



Chissà se intanto, nel caramello collante del Fantasanremo - il più riuscito caso di gamification nella storia d’Italia, sebbene complice del deterioramento di alcune dinamiche - potevano ricavarsi spazio anche un premio al miglior verso (secondo chi scrive: “Perché non posso bere veleno / nella speranza che muori tu”, di Highsnob e Hu), oppure per le ipotesi atte a svelare l’identità di Lucia: figlia, convivente, legittima, fantasma, signora Ponza di Giovanni Truppi.

