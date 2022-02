Il sindaco di Sanremo dice no a ruoli nazionali. “Ho altri piani”. Come Mattarella

Giunti all’ultima serata del Festival di Sanremo 2022, è il momento di tirare le somme. Con la telefonata di Mattarella ad Amadeus, altro che quarta edizione il prossimo anno: quello di Amadeus all’Ariston sarà un vero e proprio settennato. Sanremo Capitale d’Italia? Raggiungo per telefono il sindaco, Alberto Biancheri, al suo ottavo Festival. Visto il successo dell’edizione di quest’anno – non tanto e non solo dal punto di vista televisivo e musicale, quanto pandemico: a parte alcuni casi di positività in sala stampa, in questi giorni si è tossito poco, non c’è stata nessuna zona rossa né contagi a valanga – chiedo al sindaco se esiste un “modello Sanremo” per il contenimento della pandemia e il ritorno alla vita normale. “Già l’anno scorso, con il protocollo che adottammo per svolgere il Festival in sicurezza, Sanremo fu un po’ un laboratorio che ha fatto scuola e ha dimostrato l’efficacia di certe procedure”, rivendica Biancheri. “Ma quello che spero è che quest’anno il Festival non sia un modello ma una celebrazione di fine pandemia. Il prossimo anno spero in un ritorno alla piena normalità, ora siamo al 70 per cento”.

