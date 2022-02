Non ho potuto vedere Saviano, ma mi ha fatto molto ridere lo stesso

I presentatori, il kitsch, il pubblico bestia, una musica da scappare in Alaska a quel dibattito sugli inuit, di tutto si potrà accusare la Rai, salvo sbagliare i comici per Sanremo: la vera storia di Falchino e Borsellone sceneggiata da Roberto Saviano ieri sera (che nemmeno ho potuto vedere) faceva piegare in due dal ridere. Giuro.