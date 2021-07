Rai e il disastro dei Giochi in streaming: ora un'indagine interna

Al direttore - La debacle della Rai sulle Olimpiadi è il primo banco di prova per i nuovi vertici dell’azienda, per il nuovo amministratore delegato Carlo Fuortes. Quello che è successo, l’inspiegabile rinuncia all’acquisto dei diritti per le trasmissioni in streaming, non può passare in cavalleria. Ora i cittadini che pagano il canone hanno diritto di sapere chi sono i responsabili di questo imperdonabile errore. E chi ha sbagliato deve pagare. Il nuovo ad ha il dovere di promuovere un’inchiesta interna e verificare nomi e cognomi di chi ha concorso a questa decisione. Non può bastare limitarsi a dire che è colpa dei vecchi amministratori, che la responsabilità ricade sui vertici gialloverdi, sull’ex ad Salini e l’ex presidente Foa. E’ vero che la decisione l’hanno presa loro, ma una scelta del genere passa attraverso riunioni preparatorie, istruttorie, valutazioni. C’è un’ampia catena di comando in Rai, fatta di direttori, vice direttori, capi struttura, etc. Una catena di comando costosa, che non ha eguali in nessuna altra azienda televisiva.

