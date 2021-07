Addio Viale Mazzini. Intervista all'ex ad Rai

Dice di essere sollevato, ma anche dispiaciuto, forse, perché a fare l’amministratore delegato della più grande azienda editoriale d’Italia ci si abitua. Ci si prende gusto. “Anche se è una fatica che non vi dico”. C’è qualcosa che ha imparato? Una consapevolezza ultima? “Che tre anni per fare l’amministratore delegato della Rai sono pochi. Non chiudi un ciclo. Non fai in tempo a capire dove sei, che è già finita”. E Fabrizio Salini, che da qualche giorno non è più il numero uno di Viale Mazzini, si duole “per non essere riuscito a portare a compimento il piano industriale. E’ rimasto a metà”, dice. Ora toccherà al suo successore, Carlo Fuortes. Vi siete parlati? “Brevemente”. Vi vedrete? “Sì, lo devo mettere al corrente di alcune faccende”. Cosa gli consiglia? “Di proseguire sulla strada del piano industriale che non ho completato. La Rai non deve più ragionare pensando ai contenuti per ciascuna delle sue reti, ma deve ragionare in termini più moderni. E diventare una media company”.

