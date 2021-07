Rai, Draghi vuole blindare Soldi. Ed è rammaricato per Meloni: "L'ho difesa"

Primo cda di Fuortes. Attesa per il voto mercoledì in Vigilanza sulla presidenza: preoccupano le mosse del M5s

Il primo cda della nuova Rai, quella targata Mario Draghi, dura venti minuti. Nessun problema per l’ad Carlo Fuortes e la presidente Marinella Soldi: cinque voti a favore con l’astensione, in entrambi i casi, di Riccardo Laganà (in quota dipendenti). Fuortes nel suo brevissimo discorso cita più volte “l’importanza del gioco di squadra”. E’ un messaggio da mandare fuori da Viale Mazzini. I partiti stanno brigando: mercoledì ci sarà la ratifica di Soldi in Vigilanza. Voto segreto. C’è maretta. Draghi aspetta prima di intervenire. Ma lo farà. Intanto si dispiace dell’esclusione di FdI dal cda: Lega e FI non l’hanno ascoltato.