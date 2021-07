La zuffa tra Salvini e Meloni intorno alla Rai

La leader di FdI invoca l'intervento di Mattarella: "Epurati perché unico partito d'opposizione". Il salviniano Morelli: "Impallinare Giampaolo Rossi". Pd e M5s erano in ansia sui vertici di Viale Mazzini, ma la guerra perenne a destra ha portato i due leader sovranisti a ostacolarsi a vicenda. La spunta il leghista, e Giorgia ordina la rappresaglia in Calabria e in Lombardia

A guardarla con gli occhi di Roberto Calderoli, la faccenda è quasi banale. “Il punto è che FdI non può pretendere la presidenza del Copasir in quota opposizione e la rappresentanza in cda Rai in quota centrodestra”. Solo che al gran manovratore della Lega, che così catechizzava i colleghi senatori, Giorgia Meloni risponde ribaltando il ragionamento: “Veniamo epurati proprio in quanto unico partito di opposizione. Intervenga Mattarella”. Sofismi in entrambi i casi. Perché poi, a ben vedere, la questione è tutta politica. Ed è una questione, quella che riguarda il conflitto sulla Rai, che si consuma tutto nella perenne zuffa tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni. I quali, tutti affannati a mettersi i bastoni tra le ruote tra loro, hanno finito col non cogliere l’occasione che il centrosinistra, nel suo perenne zelo autolesionista, aveva in effetti offerto su un piatto d’argento. “Perché se si fanno bene i conti, capiscono che possono anche strappare un terzo membro del cda”, sbuffava mercoledì pomeriggio Michele Anzaldi, deputato di Iv che dei contorcimenti della politica intorno al cavallo morente di Viale Mazzini è tra i più esperti.