Cda Rai, il Senato elegge De Biasio e Di Majo come nuovi membri

Lega e Forza Italia trovano l'accordo nei due rami del Parlamento, così come Pd e M5s. Resta fuori Fdi con Giampaolo Rossi. Dalle 21 il voto alla Camera

Sono Igor De Biasio e Alessandro Di Majo i nuovi consiglieri di amministrazione della Rai nominati in serata dal Senato. Sull'indicazione del primo – ha ottenuto 102 voti –, hanno trovato una convergenza Lega e Fratelli d'Italia. De Biasio infatti è un nome vicino al Caroccio (ed è una riconferma, visto De Biasio è consigliere uscente) e l'accordo, salvo imprevisti, prevede l'indicazione di Simona Agnes, voluta da FI, a Montecitorio. Resta fuori dai giochi il consigliere uscente Giampaolo Rossi, in quota Fratelli d'Italia, che ha raccolto solo venti preferenze. Una strategia che Salvini e i suoi fedelissimi come Alessandro Morelli sono andati coltivando con l'andar del tempo, cercando di tarpare le ambizioni Rossi e così facendo marcare ancora una volta la competizione tutta interna al centrodestra.

Alessandro Di Majo invece è il nome indicato dai Cinque stelle, nonostante le titubanze espresse in sede di Commissione di Vigilanza dalle stesse truppe grilline, che avrebbero preferito Antonio Palma. Ha raccolto 78 preferenze. Lo schema con il Pd prevede la nomina di Francesca Bria a Montecitorio. Tutto a scanso di stravolgimenti dell'ultim'ora.