Il Pd si azzuffa con Renzi e si prepara a sparare su Calenda

Raccontano che la diffidenza di Enrico Letta nei confronti di Matteo Renzi, diffidenza peraltro mai sopita, si sia intensificata. Il motivo non riguarda la legge Zan, su cui pure il leader di Iv sta dando non poco filo da torcere al Pd. Dicono che piuttosto il segretario dem abbia maturato il convincimento che Renzi (ieri la notizia di una indagine a suo carico per finanziamento illecito) abbia fatto cadere il governo Conte due non tanto per problemi nei confronti dell’allora premier (che in realtà il leader di Iv non ha mai stimato più di tanto nemmeno quando convinse il Pd a non mettere veti sul suo nome pur di giungere a un governo con i grillini) ma per spezzare l’asse che si era creato tra il Pd e il M5s.

