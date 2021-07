Salvini: "Green pass per un cappuccino? Non scherziamo"

E sulla sfilata della Nazionale per le strade di Roma: "Bonucci ha fatto bene, preferirei lui a Speranza"

"Penso che ci sia troppa ideologia: qualcuno vorrebbe il green pass anche per andare a farsi il cappuccio al bar. Follia". Il leader della Lega, Matteo Salvini, commenta così le ipotesi sul tavolo del ministero della Salute, che sta prendendo in considerazione l'idea di introdurre anche in Italia le misure che Macron ha introdotto in Francia per tenere sotto controllo la diffusione della variante Delta, da cui dipende la rapida crescita dei contagi in Europa nelle ultime settimane. "Noi stiamo educando, insegnando e offrendo la possibilità di mettersi in sicurezza ai milioni di fragili. Io non inseguirò mai con la siringa un ragazzino di 15 anni per dirgli che se vuol mangiare la pizza deve vaccinarsi", ha detto Salvini.