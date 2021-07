La variante Delta getta nel caos l'Europa

L’Unione europea è senza una strategia comune, tutti in bilico tra gestione del rischio e chiusure. La Francia sconsiglia di viaggiare in Portogallo, la Germania introduce restrizioni per chi arriva dalla Spagna. In Grecia risalgono i contagi, mentre Malta chiude a tutti i non vaccinati

I governi dell’Unione europea sono di fronte a un dilemma nel momento in cui la variante Delta si è intromessa nella stagione estiva, rischiando di compromettere i piani di riapertura totale in autunno. Fare la stessa scommessa di Boris Johnson e decidere di vivere con virus e vaccini, oppure applicare il principio di precauzione e reintrodurre restrizioni per contenere l’aumento dei contagi? La campagna di vaccinazione nell’Ue sta andando come previsto. Entro fine mese il 70 per cento degli adulti avrà ricevuto almeno la prima dose (oggi è il 63,4 per cento). Ma la variante Delta si sta diffondendo più rapidamente di quanto previsto, come un’onda che attraversa il continente da ovest verso est. I casi positivi sono ripartiti verso l’alto in Portogallo, Spagna, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo e Danimarca. La Finlandia ha avuto una una serie di focolai legati a una partita dell’Euro 2020 a San Pietroburgo. In Grecia si stanno moltiplicando i focolai nelle isole.