Quanti morti sono troppi? L'azzardo inglese

La teoria del governo inglese è semplice: si potranno anche raggiungere i 50 mila casi ora del 19 luglio, “ma se non possiamo riaprire il nostro paese nelle prossime settimane, quando siamo aiutati dall’estate e dalle scuole in vacanza, allora dobbiamo chiederci: quando saremo in grado di tornare alla normalità?”. Johnson ha recuperato anche uno spettro del passato: “La pandemia non è finita, dobbiamo rassegnarci al fatto che, purtroppo, ci saranno altri morti”