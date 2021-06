Capire i contagi del Regno Unito

Torna a essere preoccupante la situazione epidemiologica nel Regno Unito a seguito del diffondersi della variante Delta (nota come “indiana”) e diventata ormai dominante nel paese. Circa il 90 per cento dei casi oltremanica è infatti riconducibile al ceppo indiano, molto più contagioso della variante “inglese” oltre che più resistente ai vaccini in uso. Dopo una sola dose, l’efficacia dei vaccini di Pfizer e AstraZeneca si attesta solo al 33 per cento rispetto al 50 per cento registrato per la variante inglese. Con la doppia dose si arriverebbe fino all’80 per cento circa con Pfizer (contro l’88 per cento per la variante inglese) mentre con AstraZeneca al 65 per cento. I casi segnalati nell’ultima settimana sono stati 50.017 (+49 per cento rispetto alla settimana precedente), i ricoveri 1.007 (+15 per cento rispetto alle settimana precedente) mentre i decessi sono stati 64 (+8 per cento).

