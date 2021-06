Piano con l'euforia. Il Covid c'è ancora

Non mi piace e perciò non voglio fare l’uccello del malaugurio, ma francamente è impressionante vedere un’atmosfera estremamente ottimista. Molte persone sembrano essere scatenate a godersi un’aria di fine pericolo, i giovani reclamano il ballo, i ristoranti non sono mai stati così pieni di gente, così come i negozi e i supermercati. Se è comprensibile cercare di ritrovare una specie di normalità, non è accettabile abbassare la guardia. Troppa gente senza mascherine e troppi assembramenti quando invece è necessario continuare a coltivare la prudenza. Meno comprensibile è l’atteggiamento delle autorità che non hanno ancora saputo trovare una forma di comunicazione unitaria, ma anzi sembrano in competizione per dare l’impressione che grazie alle loro capacità abbiamo debellato la pandemia. Ad esempio, in Lombardia e anche a livello nazionale si canta vittoria sulle vaccinazioni. Certamente sono stati fatti passi avanti, ma non dimentichiamo che siamo in ritardo rispetto a quanto avremmo potuto fare e che gli oltre 60 mila morti da dicembre a oggi pesano sulla nostra coscienza, perché si sarebbero potuti evitare almeno in parte se avessimo accelerato la prenotazione e la produzione dei vaccini.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni