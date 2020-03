Nelle case dei Big Brother in cui si parla di tutto tranne di ciò di cui tutti parlano

Dove eravamo tutti il 6 febbraio? Chi per strada, chi al lavoro, chi in vacanza. Si potevano prendere gli aerei e anche i treni per qualsiasi motivo, o anche senza motivo. Passeggiavamo, andavamo in motorino in due, la mascherina sembrava un orpello da dentisti oppure da turisti asiatici. Abbracciavamo nonni, genitori, vicini di casa, coinquilini e quando dovevamo usare una maniglia per aprire una porta o pigiare un pulsante per entrare in ascensore non ricorrevamo a strane contorsioni per evitare...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.