Un posto al sole: la malattia di Luca è ormai in uno stato avanzato

La situazione diventa difficile da gestire per Giulia, che non può perdere Luca di vista nemmeno un attimo. Mentre Gagliotti si avvicina all'ultima arrivata, la manager del trapper, ma la moglie ha già scoperto anche questa

Tutti ormai pensano di avere Luca sotto controllo, e al sicuro sotto la vigilanza delle telecamere. Ma, mentre Giulia è in bagno, lui esce di casa convinto di dover andare a lavoro. Per fortuna incontra Raffaele per le scale, che riesce a fermarlo. Ma è chiaro che la malattia è ormai a uno stato avanzato e la situazione non è più sostenibile per i familiari. Mentre si scopre che anche Pino la conosce bene, perché pure suo padre si è ammalato della stessa cosa: una sofferenza inaudita per lui e per chi gli stava intorno.

Gagliotti nel frattempo si avvicina all’ultima arrivata, la manager del trapper, che sembra cedere sin dall’inizio alle sue avance. Anche se la moglie ha già scoperto anche questa. Silvia e Rossella invece, sempre più meravigliate dall’atteggiamento di Michele che crede a santoni e allucinazioni, lo invitano a rivolgersi a uno psichiatra. Mentre lui trova solo nell’infermiera una persona che come lui crede alla sensitiva.