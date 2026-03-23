In Un posto al sole entra in scena il padre di Manuela

Un signore (di cui non abbiamo saputo nulla in questi trent'anni) ascolta in radio la notizia che la figlia sta per sposarsi. Intanto Marina prova a far capire a Roberto che la figlia non ha bisogno di autorità, ma di conforto

Roberto continua a rivolgersi a Cristina solo per sgridarla e punirla, con un atteggiamento da padre padrone. E questo allontana ancora di più la bambina. Nonostante Marina provi a fargli capire che in questo momento la figlia ha bisogno di vicinanza e comprensione, non di autorità. Manuela va con Serena a scegliere l’abito da sposa, che le regala la sorella, in un momento molto delicato e intenso. Mentre la gemella in radio disdegna chi al giorno d’oggi ancora convola a nozze.

E dal niente compare un uomo, che sicuramente sarà il padre (di cui nulla abbiamo saputo in questi 30 anni), che dalla radio viene a sapere che la figlia si sposa, e tira fuori una fototessera delle gemelle da bambine. Dopo Greta e Cristina, nuovi personaggi, o dejavù, fanno capolino in queste puntate. Capiamo l’allontanamento di protagonisti storici, ma risultano anche un pò forzati questi flash random. A proposito: non avevamo iniziato a vedere il padre di Roberto da piccolo? (a.d.)