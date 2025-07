Ritorni, rancori e consigli impossibili in Un posto al sole

Gianluca torna a Napoli dopo molti anni per rivedere il padre e il fratello Filippo. Ma i problemi e le rotture del passato non si riescono a rimarginare

Dopo aver aiutato Luca a ritrovare se stesso (e Giulia), ora a Gianluca viene restituito il favore. E così l'amico lo convince a tornare qualche giorno a Napoli, per rivedere il padre. L’incontro non è come se lo aspettavano: anche se non si vedono da molti anni, o forse proprio per questo, tra padre e figlio prevale la freddezza. Insieme alla delusione di Alberto nel sapere che il ragazzo fa il cameriere. E a quella del figlio nel sapere che Alberto con gli estranei non è mai cambiato. E forse neanche con i familiari. Solo con Luca, l’amico, è riuscito a dimostrare di essere una persona diversa. Poi Gianluca va anche a salutare Filippo, il fratello, con cui non ha mai avuto rapporti. I rancori e le rotture del passato non si riescono a rimarginare. Ma alla fine è Giulia (nel frattempo tornata a fare la maestrina che dà lezioni a tutto il palazzo) a spiegare che ciò che conta, da qui in avanti, è il futuro. Consiglio facile, ma impossibile da mettere in pratica quando riguarda i rapporti umani.