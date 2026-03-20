Un posto al sole: con Cristina Alberto si rivela un padre autoritario

Cristina riesce a resistere alla tentazione di fumarsi una canna con gli amici, dimostrando di essere più responsabile di quanto il padre immagini, ma lui continua a sgridarla e punirla

Anna a casa di Gianluca nota un quadro antico, e si mostra molto interessata. Ma d’improvviso arriva Alberto, e tra i due si crea un forte imbarazzo. Gianluca chiede al padre del quadro, che è un ricordo storico della famiglia Palladini, tramandato di generazione in generazione. Il ragazzo gli chiede di affidarlo ad Anna per una ripulita. Alberto giustamente è molto titubante, trattandosi di un ricordo davvero importante. Ma pur di non dispiacere il figlio lo asseconda.

Cristina riesce a resistere alla tentazione di fumarsi una canna con gli amici in camera, dimostrando di essere più responsabile di quanto il padre immagini. Ma lui continua a sgridarla e punirla perché frequenta brutte compagnie. A quel punto lei non riesce a evitare di dirgli che era meglio il signore che è morto, che effettivamente l’ha cresciuta occupandosi seriamente di lei e trascorrendo tanto tempo insieme. Mentre Alberto nei pochi ritagli che le dedica continua a fare solo il padre autoritario. (a.d.)